СМИ своей деятельностью не должны угрожать суверенитету независимых государств – Декларация OANA

БАКУ /Trend/ - Организация новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) подтвердила, что деятельность профессиональных СМИ не должна угрожать национальному суверенитету независимых государств во всем мире.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в принятой в Тегеране декларации 18-й Генеральной ассамблеи OANA, начавшей свою деятельность 24 октября.

"Хотя пандемия COVID-19 наложила некоторые ограничения на традиционное освещение и публикацию новостей, организации средств массовой информации разработали новые стратегии и использовали современные технологии, чтобы должным образом реагировать на потребности своей аудитории. Агентства-члены продолжат делиться опытом в рамках OANA, чтобы не отставать от новых условий и разработок. Агентства-члены OANA подтверждают свою приверженность уставу организации и достижению ее целей посредством решений, которые принимаются и будут приниматься как в ходе личных встреч, так и посредством виртуальных контактов", - говорится в тексте декларации.

Как отмечается, члены OANA будут способствовать сотрудничеству между информационными агентствами в целях борьбы с фейковыми новостями и повышения доверия к сообщениям и новостным продуктам.

"Признавая право своей аудитории на доступ к точной информации, члены OANA подтверждают, что они не позволят политическим соображениям влиять на их профессиональный долг сообщать о реальных событиях. Поскольку экономические санкции, введенные против стран, отрицательно сказываются на нормальной деятельности информационных агентств и создают препятствия для сотрудничества между организациями СМИ, агентства-члены OANA попытаются преодолеть такие препятствия. Признавая международные нормы и принципы, такие как национальный суверенитет и территориальная целостность стран, агентства-члены подчеркивают, что деятельность профессиональных СМИ не должна угрожать национальному суверенитету независимых государств во всем мире", - говорится в документе.