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Глава МИД Азербайджана отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2022 07:01 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил 8 Ноября - День Победы в Вашингтоне с нашими соотечественниками, проживающими в США.

Как передает Trend, об этом во вторник министр написал на своей странице в Twitter.

"Рад присутствовать на организованном посольством Азербайджана в США мероприятии, посвященном Дню Победы в Вашингтоне. Рад был отметить этот славный праздник вместе с нашими соотечественниками, проживающими в США. С Днем Победы Азербайджан!", - написал он.

Глава МИД Азербайджана отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США (ФОТО)
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