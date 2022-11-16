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Азербайджан продолжит играть очень важную роль в диверсификации источников энергоресурсов для Европы - Карен Донфрид

Политика Материалы 16 ноября 2022 22:44 (UTC +04:00)
Азербайджан продолжит играть очень важную роль в диверсификации источников энергоресурсов для Европы - Карен Донфрид

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БАКУ/Trend/ - Администрация США полагает, что экспорт энергоносителей из Азербайджана в страны Европы поможет им сократить зависимость от российских поставок. Об этом заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы давно выступали за диверсификацию поставок энергоносителей. И мы видим, что все страны, которые были чрезмерно зависимы от России, ищут другие источники [поставок]. И в этом контексте Азербайджан играет важную роль. И я думаю, что он продолжит играть очень важную роль", - утверждала она. "Мы видели увеличение объемов поставок нефти и газа из Азербайджана в Европу по мере того, как она уходит от поставок из России", - отметила Донфрид.

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