В этом году Азербайджан принимал активное участие в работе ОТГ – министр

БАКУ /Trend/ - В течение текущего года Азербайджан принимал активное участие в работе Организации тюркских государств(ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

По его словам, организация выразила полную поддержку в открытии Зангезурского коридора.

"В этом году также продолжаются переговоры с Европейским союзом по новым двусторонним соглашениям. Есть новые положительные результаты", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)