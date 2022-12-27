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В этом году Азербайджан принимал активное участие в работе ОТГ – министр

Политика Материалы 27 декабря 2022 15:59 (UTC +04:00)
В этом году Азербайджан принимал активное участие в работе ОТГ – министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В течение текущего года Азербайджан принимал активное участие в работе Организации тюркских государств(ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

По его словам, организация выразила полную поддержку в открытии Зангезурского коридора.

"В этом году также продолжаются переговоры с Европейским союзом по новым двусторонним соглашениям. Есть новые положительные результаты", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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