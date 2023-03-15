В Бахрейне состоялась очередная конференция Парламентской сети Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - 13 марта 2023 года в Манаме (Бахрейн) в рамках 146-й сессии Межпарламентского союза состоялась очередная конференция Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана, в конференции под председательством спикера Милли Меджлиса Азербайджана, руководителя Парламентской сети ДН Сахибы Гафаровой приняли участие члены законодательных органов более 60 стран, том числе спикеры парламентов более чем 20 стран ДН, а также главы международных парламентских структур.

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