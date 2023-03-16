Азербайджан планирует вернуть 35 тысяч семей в Карабах к 2026 году - МИД

АГДАМ /Trend/ - Азербайджан планирует вернуть 35 тысяч семей в Карабах к 2026 году.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, проходящих в Агдаме.

"Сейчас приоритетное значение для Азербайджана имеет программа "Большого возвращения", у нас уже есть намеченный план работ, и мы надеемся, что к 2026 году все задачи будут выполнены", - сказал представитель МИД.

Мамедов отметил, что Азербайджан и ООН хотят совместно добиться развития региона, и стороны связывает крепкое сотрудничество, приоритетной сферой которого являются Цели устойчивого развития.

Он особо подчеркнул роль Азербайджана в Движении неприсоединения, председателем в котором страна стала в 2019 году, и успешность инициатив Азербайджана по борьбе с пандемией COVID-19.

Кроме того, замминистра коснулся в ходе стратегических консультаций по сотрудничеству того, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану точные карты минных полей, а те, которые предоставлены, достоверны лишь на 25 процентов.

Отметим, что 16 марта в Агдаме проводятся стратегические консультации высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН.

В мероприятии принимают участие более 35 официальных лиц правительства и представители ООН. На мероприятии будут обсуждены меры по ускорению достижения Азербайджаном Целей устойчивого развития, работы по восстановлению на освобожденных территориях, охране окружающей среды, эффективному использованию водных ресурсов и другие сферы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.