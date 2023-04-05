Заявление посла Ирана является дипломатической угрозой в адрес Азербайджана - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Заявление посла Ирана в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави в Twitter является дипломатической угрозой в адрес Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на телеканале ARB24 заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу.

По его словам, политика Ирана в отношении Азербайджана становится все более радикальной и развивается в направлении экспорта терроризма.

"Считаю, что такое заявление посла Ирана является дипломатической угрозой Азербайджану. Несмотря на то, что отношения между Азербайджаном и Ираном долгое время были напряженными, Азербайджан предпринял определенные шаги для нормализации дипломатических отношений с Ираном. Но, к сожалению, позитивных изменений в политике Ирана по отношению к Азербайджану не наблюдается. Постепенно эта политика становится все более радикальной и развивается в направлении экспорта террора, целью которой является подрыв внутренней стабильности Азербайджана", - сказал Хафизоглу.