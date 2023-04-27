Горд участием в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Горд тем, что принимаю сегодня участие в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли на акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной министерством экологии и природных ресурсов, Агентством по развитию медиа, Аудиовизуальным советом и Советом прессы.

"Цель этой акции - почтить память великого лидера Гейдара Алиева, продолжить заложенные им традиции по заботе о природе, зеленых насаждениях. Конечно, я хочу поблагодарить министерство экологии и природных ресурсов за организацию такой акции. Организация подобных акций - это очень позитивный момент. Частое проведение акций по посадке деревьев положительно сказывается на экологии", - сказал Керимли.