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Горд участием в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева - Сахиль Керимли

Политика Материалы 27 апреля 2023 16:07 (UTC +04:00)
Горд участием в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева - Сахиль Керимли

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БАКУ /Trend/ - Горд тем, что принимаю сегодня участие в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли на акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной министерством экологии и природных ресурсов, Агентством по развитию медиа, Аудиовизуальным советом и Советом прессы.

"Цель этой акции - почтить память великого лидера Гейдара Алиева, продолжить заложенные им традиции по заботе о природе, зеленых насаждениях. Конечно, я хочу поблагодарить министерство экологии и природных ресурсов за организацию такой акции. Организация подобных акций - это очень позитивный момент. Частое проведение акций по посадке деревьев положительно сказывается на экологии", - сказал Керимли.

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