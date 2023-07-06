Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 6 июля в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, сначала делегация посетила Аллею шехидов. Почтив светлую память шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, делегация возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом генерал-лейтенант Бекболотов оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в своей стране. Министр рассказал о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, о работе, проводимой на освобожденных территориях, а также об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Гасанов отметил, что Армения не делает правильных выводов из успешных операций азербайджанской армии и, вопреки положениям трехстороннего заявления, удерживает остатки своих вооруженных сил на территориях Азербайджана, создавая тем самым серьезные препятствия для обеспечения мира и безопасности в регионе. Было отмечено, что азербайджанская армия способна в любой миг предотвратить любую угрозу.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, министр обороны Кыргызстана, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием. Было отмечено, что исторические дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и Кыргызстана вносят ценный вклад в развитие двустороннего сотрудничества в военной сфере, равно как и в других областях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.