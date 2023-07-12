БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждены новые виды пособий.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в поправке к закону "О социальных пособиях", утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, устанавливаются ежемесячные пособия для приемных семей, в том числе с приемным ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, и единовременные пособия на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью.

Определены также условия назначения ежемесячных пособий на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, и единовременных пособий на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью.

Согласно закону, пособие на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, выплачивается при заключении договора между приемными родителями и органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, о передаче в приемную семью ребенка в возрасте до 18 лет, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет. Пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, устанавливается при заключении договора между приемными родителями и органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, о передаче ребенка в приемную семью.

При этом пособие на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, будет назначаться на срок действия договора между приемными родителями и органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, о передаче ребенка в приемную семью. Пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, назначается на период действия данного договора с выплатой 4 раза в год (в марте, июне, сентябре и декабре) после заключения договора между приемными родителями и органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, о передаче ребенка в приемную семью.