В Азербайджане определен размер пособия на ребенка, переданного в приемную семью

БАКУ /Trend/ - Определен размер пособия на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "Об увеличении размера социальных пособий".

Согласно изменениям, пособие будет выплачиваться:

– на ребенка, переданного в приемную семью (кроме детей, указанных в настоящем указе): в возрасте до 6 лет – 355 манатов, от 7 до 13 лет – 375 манатов, от 14 до 18 лет - 395 манатов;

– на ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, переданного в приемную семью: в возрасте до 6 лет – 395 манатов, от 7 до 13 лет – 415 манатов, от 14 до 18 лет - 435 манатов.