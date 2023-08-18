В Азербайджане утверждены правила признания относящихся к высшему образованию квалификаций иностранных государств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены Правила признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Правил признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию" и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2009 года №156 "О применении закона Азербайджанской Республики "Об образовании".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.