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Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)

Политика Материалы 25 августа 2023 17:49 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 25 августа председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в стране делегацию Бельгии во главе с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Хаджей Лабиб.

Об этом сообщили в пятницу Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Поприветствовав делегацию, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что межпарламентские отношения являются одним из основных компонентов двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией.

Проинформировав о текущей ситуации в нашей стране и регионе, Гафарова отметила, что в 2020 году Азербайджан в результате 44-дневной Отечественной войны прекратил 30-летнюю оккупацию своих земель и восстановил территориальную целостность. Несмотря на то, что Азербайджан стал жертвой конфликта, именно наша страна выдвинула мирную инициативу для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права.

Говоря о масштабных восстановительных и строительных работах, проведенных Азербайджаном после освобождения своих земель, Гафарова сказала, что в настоящее время Азербайджан строит современные города и села на освобожденных от оккупации территориях. Уже дан старт программе «Большого возвращения», которая предусматривает возвращение вынужденных переселенцев на их родные земли. Председатель Милли Меджлиса с сожалением отметила, что в течение 30 лет нарушенные права вынужденных переселенцев, их выселение с родных земель не привлекали должного внимания международной общественности, а во многих случаях даже игнорировались. Это показатель двойных стандартов. Сахиба Гафарова сказала, что у этих двойных стандартов есть много причин. Среди этих факторов следует указать армянское лобби и пропаганду, исламофобию.

На встрече спикер также проинформировала о минировании Арменией азербайджанских территорий, отметив, что проведенное Арменией массовое минирование является самым большим препятствием для восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Говоря о ложной и сфабрикованной пропаганде, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Лачинская дорога была и остается открытой, и что ни о какой "блокаде" не может быть и речи. В апреле 2023 года Азербайджанская Республика в соответствии с нормами международного права установила ППП «Лачин». Гафарова напомнила, что Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села, и это предложение получило поддержку и на международном уровне. Но, к сожалению, Армения не хочет использовать эту дорогу. Отметив, что проживающие в Карабахе армяне являются гражданами Азербайджана, Сахиба Гафарова напомнила, что были предприняты необходимые шаги по их реинтеграции в азербайджанское общество. Глава азербайджанского государства неоднократно заявлял, что армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и они будут иметь те же права, что и все граждане Азербайджана. Председатель Милли Меджлиса еще раз отметила, что абсурдные заявления, выдвинутые Арменией о том, что в Карабахском регионе Азербайджана якобы сложилась “напряженная гуманитарная ситуация”, что проживающие в регионе жители армянской национальности якобы "сталкиваются с нехваткой продовольствия и медикаментов" - это не что иное, как манипуляции, направленные на введение в заблуждение международной общественности.

Сахиба Гафарова отметила, что вызывает удивление и является лицемерием то, что Армения, которая почти 30 лет не принимала во внимание резолюции Совета Безопасности, продолжала держать азербайджанские земли под оккупацией, игнорируя документы всех международных организаций, в том числе СБ ООН, вынесла вопрос о Лачинской дороге на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что азербайджанский народ хочет мира и стабильности. Однако предложенный Азербайджаном мирный договор до сих пор не подписан, потому что Армения хочет затянуть этот процесс.

Гафарова также резко раскритиковала пять односторонних и предвзятых резолюций, принятых в бельгийском парламенте в отношении Азербайджана за последние три года, подчеркнув, что эти резолюции не отражают ситуацию в регионе. Она также отметила, что визит бельгийских депутатов только в Армению нарушает баланс в отношении стран региона, и напомнила, что Азербайджан направил приглашения руководству бельгийского парламента, главе группы дружбы и другим парламентариям, добавив, что такие визиты позволят получить более точную и достоверную информацию о ситуации в Азербайджане, регионе, особенно в Карабахе. Если они приедут в Азербайджан, то станут свидетелями того, что было совершено в Агдаме - Хиросиме XXI века, в Шуше. Гафарова сказала, что не только в Агдаме, но и во всех наших городах и районах, селах, находившихся под оккупацией Армении, все разрушено.

Глава МИД Бельгии проинформировала о целях своего визита в регион, в том числе в нашу страну, и проведенных встречах. Подчеркнув значимость взаимных визитов между Азербайджаном и Бельгией, она отметила, что в рамках этого визита провела обсуждения по многим вопросам, и подчеркнула важность обеспечения мира и безопасности в регионе, в том числе разминирования территорий. Она сказала, что Бельгия намерена только способствовать миру и восстановлению этих территорий. Хаджа Лабиб отметила, что за 30 лет на этих территориях произошло много разрушений.

Лабиб также рассказала о деятельности политических институтов в Бельгии, мультикультурализме, гендерном равенстве и других вопросах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО)
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