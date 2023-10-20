Рабочая группа Азербайджан-Австрия осудила заявление австрийского парламента

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия осудила заявление австрийского парламента, сообщает в пятницу Trend.

"Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия выражает решительный протест против одностороннего заявления парламента Австрии от 19 октября 2023 года, не отражающего объективно происходящие в регионе события, противоречащего нормам международного права и нейтральной позиции Австрийской Республики на международной арене, и осуждает это действие, препятствующее созданию доверия и мира в регионе. В принятом заявлении не были учтены реалии и факты, связанные с тем, что Азербайджан вел борьбу с терроризмом на своей суверенной территории, в ходе антитеррористических мероприятий гражданское население не пострадало, армянские жители Карабаха добровольно уехали в Армению, Азербайджан оказывает всяческую помощь армянским жителям, остающимся в Карабахе, в том числе создал специальный портал для осуществления процесса реинтеграции, и Администрация Президента Азербайджана объявила о специальном плане реинтеграции. В заявлении не учтено и то, что в корне оставшегося в прошлом конфликта в регионе стояли территориальные претензии Армении к Азербайджану, за которыми последовали военная оккупация, совершенная в отношении нашей страны, и этническая чистка азербайджанского населения. Во время встречи с депутатами в парламенте Австрии 18 октября 2023 года нами были приведены все доказательства и факты касательно этих вопросов, даны ответы на все интересующие депутатов вопросы. Мы решительно отвергаем несправедливый подход, проявленный к нашей стране. Мы считаем, что подобные заявления провоцируют реваншистские силы в Армении на действия против Азербайджана и ни в коем случае не служат процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.