Ближний Восток в шаге от войны

БАКУ /Trend/ - Вот уже 20 дней Ближний Восток находится в одном шаге от войны, готовой в любой момент обрушиться на весь регион. В отличие от Востока, Запад намерен преподнести войну под видом мира в качестве "подарка" жителям региона.

Так уж повелось с незапамятных времен, что если в доме возник пожар, то его надо тушить, пока он не погаснет, иначе этот огонь ничем не остановить. Но если человек говорит, что хочет потушить пожар, но при этом подливает масло в тот самый бушующий огонь, то возникают сомнения, в своем ли уме этот человек. А когда он настойчиво пытается повторить свой поступок, то это становится моральной и нравственной проблемой.

В Газа группировка ХАМАС напала на Израиль вопреки всем писаным и неписаным законам.

Было убито более 1400 израильтян, большинство из которых были мирными людьми.

Израиль так же начал операции, чтобы дать ответ ХАМАС. Газу непрерывно бомбят, израильская армия уничтожает членов ХАМАС. И в результате всего этого в Газе погибло более 5 тыс. человек, причем большинство из них - мирные жители.

Израильско-палестинский конфликт можно назвать по-разному: израильско-хамасская война, израильская антитеррористическая операция против ХАМАС и "Хезболлы", последствия операции ХАМАС против Израиля и т.д.

Но в пространстве, где идут бомбардировки, а в ответ на возносимые молитвы с небес сыпется град пуль, выпускаемых беспилотниками, причинно-следственные законы больше не работают.

Единственный действующий закон - это закон выживания: Израиль говорит, что бомбит Газу, чтобы выжить, в то время как палестинцы в Газе говорят, что они сражаются против Израиля, чтобы выжить.

В то время как в этом пространстве, согласно документам, принятым ООН в 1947 году, должны быть государства палестинцев и израильтян.

Народы, которые веками жили вместе, теперь враждуют друг с другом.

И все потому, что государства, силы, организации и державы, удерживающие Израиль и Палестину от действий, направленных на нормальную жизнь, развитие, прогресс и процветание, никак не успокоятся.

Совокупность этих сил - давно потерявший лик Запад, который не знает числа лиц, причастных к кровавой бойне в Израиле и Палестине.

Запад не хочет нормальной и мирной жизни между евреями и палестинскими арабами. Причина проста - Западу, стремящемуся в полной мере удовлетворить свои геополитические интересы, не нужен спокойный, стабильный и мирный Ближний Восток.

Если бы было наоборот, президент Франции Эммануэль Макрон не объявил бы о новом крестовом походе против ХАМАС.

Если бы было наоборот, США не направили бы ударную эскадрилью с крупнейшим авианосцем ВМС в Восточное Средиземноморье, к берегам Израиля, вместо того, чтобы отправлять гуманитарную помощь в Газу и населенные пункты Израиля, подвергшиеся нападению террористов.

Наряду с обещаниями, обеим сторонам выдаются боеприпасы, чтобы они не отказались от своих намерений сражаться.

Вместо того, чтобы урегулировать конфликт, прекратить войну, Израилю с ХАМАСом говорят не останавливаться, сражаться до конца.

Эти силы словно пытаются притянуть третью мировую войну, превратив израильско-палестинский конфликт из локального в войну, которая распространится по всему региону. Они даже не понимают, что в этой войне пострадавшими будут все стороны, и глубоко ошибаются, если считают, что таким образом решают судьбу Ближнего Востока, охваченного войной.

Война похожа на чуму: если она пришла, не оставляет никого в живых.

Авианосцы, истребители, дальнобойные пушки и ракеты - истинное лицо виновников смерти погибшего во время бомбардировок палестинского ребенка и убитого варварски израильского старика.

Это лицо, возможно, новая маска безликого Запада — кровавого, разрушительного, приносящего горе и настроенного на войну.

Ближний Восток нуждается в мире, а не в оружии или военной технике.

Также, как в этом нуждались палестинский ребенок, который так и не вырос, и израильская бабушка, которой бы радоваться смеху своих внуков...