Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил и поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с успешным председательством в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в четверг Trend, об этом Шавкат Мирзиёев сказал в ходе выступления на открытии 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Ш.Мирзиёев отметил, что за время своего председательства Азербайджан выступил с рядом инициатив и внес плодотворный вклад в деятельность организации.

Президент Узбекистана подчеркнул, что инициативы Азербайджана по связям и "зеленой" энергии весьма важны.