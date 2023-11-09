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Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 9 ноября 2023 10:50 (UTC +04:00)
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Ильхама Алиева

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил и поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с успешным председательством в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в четверг Trend, об этом Шавкат Мирзиёев сказал в ходе выступления на открытии 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Ш.Мирзиёев отметил, что за время своего председательства Азербайджан выступил с рядом инициатив и внес плодотворный вклад в деятельность организации.

Президент Узбекистана подчеркнул, что инициативы Азербайджана по связям и "зеленой" энергии весьма важны.

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