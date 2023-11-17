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Азербайджан привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с правами других граждан

Политика Материалы 17 ноября 2023 20:16 (UTC +04:00)
Азербайджан привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с правами других граждан

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и международными обязательствами привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда.

"Упомянутые судом меры соответствуют уже заявленной политике правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя наше обязательство обеспечивать безопасность всех жителей, независимо от национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и переехать в Армению и другие страны было их собственным решением, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана", - отмечается в заявлении.

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