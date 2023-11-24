Завершился рабочий визит Президента Узбекистана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 24 ноября завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Шавката Мирзиёева в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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