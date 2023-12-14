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Последующий период должен стать началом стабильности на Южном Кавказе - Хакан Фидан

Политика Материалы 14 декабря 2023 15:53 (UTC +04:00)
Последующий период должен стать началом стабильности на Южном Кавказе - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Последующий период должен стать началом стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что Турция поддержала территориальную целостность Азербайджана, стоя на стороне Азербайджана в его справедливой борьбе.

"Между Турцией и Азербайджаном существуют неразрывные связи.Турция считает, что в регионе не осталось необходимости в конфликте. Дальнейший путь следует продолжать мирно. Отношения Турции с Арменией наладятся, после того, как нормализуются отношения между Азербайджаном и Арменией", - добавил Х.Фидан.

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