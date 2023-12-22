Более половины из свыше 200 предложений омбудсмена Азербайджана отражено в законодательстве

БАКУ /Trend/ - В 2019-2022 годах омбудсменом Азербайджана в ежегодных докладах было выдвинуто более 200 предложений и рекомендаций. Более половины из них были отражены в соответствующих законодательных актах, а также нашли свое решение в рамках мероприятий, проведенных в Азербайджане в различных сферах.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что соответствующие предложения охватывают многие направления, которые служат интересам различных групп населения, направлены на эффективное обеспечение прав человека, в том числе на решение проблем малообеспеченных семей.

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