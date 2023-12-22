Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Более половины из свыше 200 предложений омбудсмена Азербайджана отражено в законодательстве

Политика Материалы 22 декабря 2023 20:01 (UTC +04:00)
Более половины из свыше 200 предложений омбудсмена Азербайджана отражено в законодательстве

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2019-2022 годах омбудсменом Азербайджана в ежегодных докладах было выдвинуто более 200 предложений и рекомендаций. Более половины из них были отражены в соответствующих законодательных актах, а также нашли свое решение в рамках мероприятий, проведенных в Азербайджане в различных сферах.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что соответствующие предложения охватывают многие направления, которые служат интересам различных групп населения, направлены на эффективное обеспечение прав человека, в том числе на решение проблем малообеспеченных семей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости