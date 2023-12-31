Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа

Политика Материалы 31 декабря 2023 23:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Поздравив азербайджанский народ с этим историческим событием, глава государства отметил: «В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена или взята в качестве трофея военная техника врага».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости