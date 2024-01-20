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Составлен план совместных действий Аппарата омбудсмена с ЦИК Азербайджана - Сабина Алиева

Политика Материалы 20 января 2024 11:40 (UTC +04:00)
Составлен план совместных действий Аппарата омбудсмена с ЦИК Азербайджана - Сабина Алиева

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Составлен план совместных действий Аппарата омбудсмена с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время посещения Аллеи Шехидов.

По ее словам, в соответствии с планом действий, предусмотрен ряд мероприятий.

"Мероприятия уже прошли в Баку, Гяндже и Шеки. Следующие состоятся в Губе и Нахчыване. Тренинги и учения по обеспечению избирательного права будут продолжены", - добавила С.Алиева.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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