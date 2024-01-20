Посол Великобритании в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 Января

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации посла в социальной сети X.

"Сегодня с глубокой скорбью вспоминаю тех, кто погиб за свободу и независимость Азербайджана", - говорится в публикации посла.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается 34-я годовщина трагедии 20 Января.

Дата 20 января 1990 года вошла в историю, как героическая страница борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана. Действия советской армии против народных масс, вышедших на улицы и площади Баку и выражавших решительный протест против агрессивных действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительству ей со стороны руководства бывшего СССР, привели к небывалой трагедии.

Отважные граждане в те трагические дни в Азербайджане стали шехидами, поставив превыше всего свободу, честь и достоинство своей страны, своего народа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!