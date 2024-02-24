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Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным структурам в связи с Ходжалинским геноцидом (ВИДЕО)

Политика Материалы 24 февраля 2024 14:14 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным структурам в связи с Ходжалинским геноцидом (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Аппарат омбудсмена Азербайджана подготовил видеоролик "Голос Ходжалы", посвященный 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, в видеоролике омбудсмен Сабина Алиева обращается к мировой общественности и международным структурам.

С.Алиева подчеркнула важность оказания поддержки Азербайджану в привлечении к ответственности лиц, причастных к совершению Ходжалинского геноцида.

Представляем вниманию этот видеоролик.

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