Исламофобия - это не только акт ненависти - бывший министр

БАКУ /Trend/ - Исламофобия – это не только акт ненависти, мусульмане подвергаются ей во многих сферах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил бывший теневой министр по экспорту в Трудовом бизнесе и Торговой группе Великобритании Афзал Хан во время выступления на панельном обсуждении на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Мусульмане сталкиваются с рядом трудностей в обществе. После того, как я был избран в парламент и принес присягу на английском языке, я также принес присягу и на своем родном языке - урду. По этой причине я подвергся ненавистным высказываниям в социальных сетях. Исламофобия направлена на дискриминацию", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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