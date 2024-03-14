БАКУ /Trend/ - Сегодня начал работу XI Глобальный Бакинский форум с участием бывших и нынешних лидеров, министров и нобелевских лауреатов.

Как сообщает в четверг Trend, на форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви, будут обсуждены пути решения актуальных проблем, стоящих перед современным миром.

С момента своего создания при поддержке Президента Азербайджанской Республики Глобальный Бакинский форум опирается на эффективные дискуссии и конструктивный диалог. Обладая опытом привлечения высокопоставленных гостей со всего мира, в том числе глав государств и правительств, министров, бывших президентов, высших должностных лиц международных организаций, форум служит мостом для сотрудничества и инноваций в решении актуальных глобальных задач.

Форум этого года будет посвящен широкому кругу вопросов, включая геополитику, устойчивое развитие, технологии и культурную дипломатию, в рамках темы "Восстановление раздробленного мира".

Как и в предыдущие годы, XI Глобальный Бакинский форум готов принять известных лиц из разных областей, говорящих о разных сферах и перспективах для дальнейшего обогащения международного диалога и укрепления межкультурного взаимопонимания.

Цель форума - способствовать коллективным усилиям во имя "Восстановление раздробленного мира", стимулируя целенаправленную деятельность коллективным опытом и идеями гостей.

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