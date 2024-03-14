Азербайджан – страна, которая сама решает свои проблемы – Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны самостоятельно решают свои проблемы и Азербайджан является одной из таких стран.

Об этом сказал журналистам соучредитель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в рамках участия в XI Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend.

"У Азербайджана была карабахская проблема и она решена. Армения уже признает Карабах частью Азербайджана, что является очень важным шагом, и уже ведутся переговоры о мирном соглашении. Некоторые страны долгое время поддерживали Армению и пытались дать рекомендации Азербайджану о том, как вести себя с армянскими жителями Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил, что если армянские жители Карабаха хотят покинуть эту территорию, то это их собственный выбор, если же они захотят остаться, то смогут пользоваться всеми правами, которыми пользуются граждане Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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