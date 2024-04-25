Венгрия разрабатывает план своего участия в реконструкции и восстановлении Карабаха (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Венгрия разрабатывает план своего участия в реконструкции и восстановлении Карабаха.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Венгрия являются друзьями и стратегическими партнерами, а отношения между двумя странами основаны на ценностях, а не на ожиданиях.

"Есть темпы роста товарооборота между нашими странами. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года товарооборот в январе-феврале 2024 года вырос на 40,49 процента. Венгрия разрабатывает план своего участия в реконструкции и восстановлении Карабаха. К ноябрю этого года данный план будет завершен, и будут определены отрасли, в которых могут участвовать венгерские компании", - добавил П.Сийярто.

Отметим, что в Баку состоялось 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

На встрече прошедшей один на один между сопредседателем комиссии от Азербайджана, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и сопредседателем от Венгрии, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии связей между двумя странами и вопросах повестки дня заседания.

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