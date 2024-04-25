Критиковавшие Венгрию за партнерство с Азербайджаном, теперь рвутся сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым - Питер Сийярто (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Критиковавшие Венгрию за стратегическое партнерство с Азербайджаном, теперь рвутся сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в четверг Trend, об том заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге для прессы, состоявшемся в рамках 10-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

"Сотрудничество между двумя странами помогает справиться с этими вызовами. Были те, кто критиковал нас за стратегическое партнерство с Азербайджаном. Но теперь эти критики рвутся сфотографироваться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Наше стратегическое партнерство создает ряд возможностей.

Партнерство с Азербайджаном - прекрасная возможность для нас. Впервые в истории мы будем принимать азербайджанский газ в Венгрии. Это сотрудничество будет продолжаться и в будущем. Мы намерены увеличить объемы поставок газа из Азербайджана. Азербайджанская нефть станет неотъемлемой частью энергетической корзины Венгрии", - добавил П.Сийярто.

Отметим, что в Баку состоялось 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

На встрече прошедшей один на один между сопредседателем комиссии от Азербайджана, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и сопредседателем от Венгрии, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии связей между двумя странами и вопросах повестки дня заседания.

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