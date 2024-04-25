Венгрия приветствует работу по демаркации границы между Азербайджаном и Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Венгрия приветствует работу по демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге для прессы, проходящем в рамках 10-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Он отметил, что Венгрия готова оказать помощь в восстановлении мира между двумя странами.

"Также Венгрия готова оказать поддержку Азербайджану в направлении разминирования освобожденных территорий", - добавил П.Сийярто.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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