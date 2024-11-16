Парламентарии несут ответственность в борьбе с изменением климата - президент IPU

БАКУ /Trend/ - Парламентарии несут ответственность в борьбе с изменением климата.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала президент Межпарламентского союза (IPU) Тулия Аксон на Парламентской встрече в рамках COP29, организованной совместно IPU и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Парламентарии несут значительную ответственность в борьбе с изменением климата, особенно на критически важном этапе климатических действий, соединяя международные соглашения с их национальной реализацией. Имея полномочия разрабатывать и контролировать законодательство, мы обеспечиваем амбициозность, практичность и выполнимость климатической политики и законов.

Мы находимся в уникальном положении, чтобы контролировать действия правительств, эффективно распределять ресурсы и мобилизовать общественную поддержку, делая климатические меры приоритетом на всех уровнях. COP29 играет важную роль, продвигая ключевые направления, необходимые для достижения наших общих климатических целей",- сказала она.

По словам президента IPU, особую значимость имеют новые обязательства по климатическому финансированию, повышения национальных амбиций и важные шаги в сфере адаптации, убытков и ущерба.

"Основываясь на импульсе COP28, мы переходим к реализации этих амбиций. Фокус этой парламентской встречи демонстрирует всю глубину и сложность стоящих перед нами вызовов, но мы должны быть готовы к их принятию", — отметила Т.Аксон.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.