Избраны председатель, заместитель и секретарь ЦИК Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Избраны председатель, заместитель и секретарь Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Trend, 16 ноября состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики.

На состоявшемся 16 ноября заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики был утвержден новый состав Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики. После этого в административном здании Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики состоялось первое заседание нового состава. Асим Алиев объявил о начале первого заседания комиссии в новом составе, а председателем Центральной избирательной комиссии единогласно был избран Чингиз Гасанлы.

Гасанлы отметил, что комиссия предпримет необходимые шаги для проведения выборов в Верховный Меджлис на основе демократических принципов и защиты избирательных прав граждан, а также учтет требования законодательства и интересы нашего государства и государственности в качестве основы.

Позже Рамиль Оруджалиев был избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а Орхан Багиров - секретарем ЦИК Нахчывана.