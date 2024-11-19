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Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)

Политика Материалы 19 ноября 2024 16:57 (UTC +04:00)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев совершает визит в Пакистан для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны.

Делегация в составе высокопоставленных офицеров Военно-воздушных и Военно-морских сил Азербайджана, возглавляемая генерал-полковником К. Велиевым, ознакомилась с представленными на выставке технологиями в сфере обороны и безопасности, образцами вооружения и военной техники различного назначения.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии встретился с генеральным директором Департамента стратегических планов Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
В рамках выставки, которая состоится в Экспо-центре Карачи с участием 38 стран и 350 иностранных делегаций, будут проведены конференции и семинары.

Отметим, что международная выставка IDEAS 2024 отражает идеи совместного видения мира, стабильности и прогресса.

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Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
Керим Велиев совершает рабочий визит в Пакистан (ФОТО)
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