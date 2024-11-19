В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Принимая во внимание предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» назначить судьями судов первой инстанции следующих кандидатов на должность судьи:

по судам по тяжким преступлениям:

Гянджинский суд по тяжким преступлениям

Ибишова Илькина Ильгар оглу

Муслимова Бахруза Фиризман оглу

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям

Набиева Джаваншира Ширван оглу

Нуриева Агиля Абдул оглу

Шекинский суд по тяжким преступлениям

Ашурову Гюнай Рагиф гызы

по военным судам:

Тертерский военный суд

Ганбарова Таги Адалят оглу

по административным судам:

Гянджинский административный суд

Гусейнова Нурали Авез оглу

Сумгайытский административный суд

Махмудлу-Аббасзаде Мехрибан Тапдыг гызы

Мамедли Гашама Фархад оглу

Шекинский административный суд

Ширинову Асадову Гюнель Солтан гызы

по коммерческим судам:

Гянджинский коммерческий суд

Мамедли Абульфаза Намиг оглу

Шекинский коммерческий суд

Гусейнову Эльнару Рамиз гызы

Ширванский коммерческий суд

Набиева Рамзи Султан оглу

по районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку

Ибрагимову Айтекин Назим гызы

Насибова Самира Надир оглу

Хатаинский районный суд города Баку

Шовкетли-Менсимли Лейлу Шахин гызы

Сабунчинский районный суд города Баку

Гасанова Теймура Гасан оглу

Мамедову Гюнель Игбал гызы

Ясамальский районный суд города Баку

Асадзаде Айтекина Агиль оглу

по районным (городским) судам:

Агстафинский районный суд

Мурсалову Хейран Мехман гызы

Астаринский районный суд

Мейбуллаеву Шафигу Эльдар гызы

Балакенский районный суд

Джафарову Арифу Намус гызы

Бардинский районный суд

Магеррамова Байрама Юсиф оглу

Хачмазский районный суд

Байрамова Самира Закир оглу

Имишлинский районный суд

Агакишиеву Лятафят Алмазхан гызы

Лянкяранский районный суд

Алескерова Эльвина Авез оглу

Масаллинский районный суд

Гусейнова Эльшана Табризовича

Сиязаньский районный суд

Гулузаде Гюнель Джабраил гызы

Сумгайытский городской суд

Исмаилову Гюнель Рза гызы

Насимиева Фарида Айдын оглу

Шамкирский районный суд

Гейдарову Назлы Азер гызы

Ширванский городской суд

Иманова Али Сермез оглу

Товузский районный суд

Гаджиева Сулеймана Аслан оглу

Загатальский районный суд

Мамедову Зарифу Фаиг гызы.

2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.