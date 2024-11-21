Керим Велиев встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в городе Карачи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, генерал-полковник К.Велиев особо подчеркнул, что развитие сотрудничества с дружественным и братским Пакистаном во всех сферах, включая военную, находится в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева.

"На встрече была отмечена важность расширения двустороннего военного сотрудничества и повышения интенсивности совместных учений, а также подчеркнуто, что стратегическое партнерство между двумя странами развивается по восходящей линии.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии осудил террористическую атаку, произошедшую в долине Тирах на северо-западе Пакистана, и выразил соболезнования пакистанской стороне в связи с гибелью людей.

На встрече, где обсуждалось сотрудничество Азербайджана и Пакистана в военной сфере, был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!