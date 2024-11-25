Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Говхар Бахшалиева награждена орденом "Шохрат" - Распоряжение

Политика Материалы 25 ноября 2024 14:46 (UTC +04:00)
Говхар Бахшалиева награждена орденом "Шохрат" - Распоряжение
Фото: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Говхар Бахшали гызы Бахшалиева награждена орденом "Шохрат".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и заслуги в развитии науки наградить Говхар Бахшали гызы Бахшалиеву орденом "Шохрат", - говорится в распоряжении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости