Говхар Бахшалиева награждена орденом "Шохрат" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Говхар Бахшали гызы Бахшалиева награждена орденом "Шохрат".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и заслуги в развитии науки наградить Говхар Бахшали гызы Бахшалиеву орденом "Шохрат", - говорится в распоряжении.