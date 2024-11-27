Второй президентский срок Трампа может стать новым этапом в азербайджано-американских отношениях - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Второй президентский срок Трампа может стать новым этапом в азербайджано-американских отношениях.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"В результате выборов в США в ноябре 2024 года Дональд Трамп был вновь избран президентом. Это важное политическое событие не только для США, но и для внешней политики стран мира. В частности, то, что Президент Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу и поздравил его, является признаком высокого уровня азербайджано-американских отношений. Избрание Дональда Трампа президентом во второй раз создает большую возможность для перехода отношений между Азербайджаном и США на новый уровень, и это может стать новым этапом в азербайджано-американских отношениях", - сказал политолог.

По его словам, немаловажную роль, в свою очередь, играет и то, что Дональд Трамп представляет Республиканскую партию. Как заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Шушинском глобальном медиа-форуме, при республиканской администрации отношения двух стран всегда были более продуктивными, плодотворными и нацеленными на результат. "Достаточно просто рассмотреть мои отношения с американскими лидерами и президентами, и все станет ясно. Во время президентства Трампа у нас было очень плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и признании поддержки друг друга на разных направлениях", - сказал глава государства.

"В период первого президентства Дональда Трампа взаимоотношения между Азербайджаном и США значительно развились. Под руководством администрации Трампа укрепилось сотрудничество в энергетической сфере, в частности, по Южному газовому коридору и другим стратегическим проектам. США усилили поддержку Азербайджана в выводе энергоресурсов на международные рынки. Азербайджан также стал самым важным партнером США на Кавказе. Ряд договоров и стратегических соглашений, подписанных между США и Азербайджаном, еще больше укрепил эти отношения", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что в период президентства Трампа поддержка внешней политики Азербайджана со стороны Республиканской партии еще более усилилась с учетом стратегической позиции Азербайджана, особенно в вопросах энергетической безопасности и геополитики, что способствовало укреплению отношений между США и Азербайджаном. В то же время было подчеркнуто, что Республиканская партия высоко ценит роль Азербайджана в регионе Кавказа и Средней Азии.

"Тот факт, что Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу сразу после выборов, а через некоторое время позвонил, является не только символом укрепления двусторонних отношений стран, но и импульсом к дальнейшему развитию азербайджано-американских отношений. Дальнейшее развитие этих отношений в будущем откроет путь к более широкому сотрудничеству как в регионе, так и в мировом масштабе", - добавил он.

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