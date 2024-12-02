Азербайджан и Грузию связывают отношения стратегического партнерства - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что министр Джейхун Байрамов с удовлетворением подчеркнул совместные усилия двух стран во имя дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества и расширения сотрудничества на международной арене во время пребывания Ильи Дарчиашвили на посту министра иностранных дел Грузии и выразил благодарность грузинской стороне. Министр Джейхун Байрамов пожелал Илье Дарчиашвили успехов.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Грузию объединяют добрососедские и исторические отношения дружбы, стратегическое партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

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