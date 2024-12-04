Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом на Мальту

БАКУ /Trend/ - 4 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в столицу Республики Мальта город Валетта.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита запланировано участие и выступление Джейхуна Байрамова на 31-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также проведение встреч с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.

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