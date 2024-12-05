В установлении мира на Южном Кавказе больше всего нуждается Армения - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Установление мира на Южном Кавказе откроет путь к процветанию и больше всего в этом нуждается Армения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции, депутат Великого национального собрания Турции и глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу во время выступления на II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Он отметил, что оккупация Карабаха Арменией вызвала много горя.

"У людей, изгнанных со своей Родины, были отняты дома и надежды на будущее. К сожалению, международное сообщество молчало против несправедливости, которой подвергся Азербайджан и поддержало тех, кто совершил это угнетение. Но Азербайджан освободил свои земли после 30 лет оккупации. Развевающийся на землях Карабаха флаг Азербайджана - является источником гордости.

Нас очень радует скорость восстановительно-строительных работ, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях", - сказал он.

М.Чавушоглу отметил, что восстановление разрушенного в Армении культурного наследия Азербайджана имеет большое значение.

Вызывает сожаление, что Армения не позволяет миссии ЮНЕСКО провести работу по этому вопросу. Терпеливое и миролюбивое поведение Азербайджана достойно высших похвал", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.