Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении препятствует достижению прочного мира

БАКУ /Trend/ - К сожалению, глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к нашему народу, грезы о мифической «великой Армении», все еще сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и стремительное вооружение этой страны препятствуют достижению прочного мира между двумя странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

Глава государства отметил, что Армения намеренно пытается представить деятельность Общины Западного Азербайджана как угрозу своей территориальной целостности. «Однако целью Общины является обеспечение достойного возвращения наших изгнанных из Западного Азербайджана соотечественников на свои исконные земли в условиях мира и безопасности. Это сугубо вопрос прав человека. Представление Арменией деятельности Общины как угрозы является попыткой исказить истинную суть проблемы и отрицать право на возвращение, основанное на международном праве», - подчеркивается в обращении Президента Азербайджана.