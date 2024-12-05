Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Азербайджан в рамках мероприятия "15-е Дни НАТО" делегация, возглавляемая заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном, посетила военно-учебные заведения и Н-скую воинскую часть.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Делегация НАТО сначала посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, где ей был представлен брифинг о деятельности учебного заведения, его образовательных программах и работе в сфере международного сотрудничества.

Затем гости посетили Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны, где понаблюдали за учебно-тренировочным курсом, проводимым мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме, в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2024 год.

После этого делегация НАТО отправилась в Н-скую воинскую часть ВМС. Гостям был представлен брифинг, в котором рассказывалось об истории создания воинской части и её деятельности.

В ходе встречи обсуждались перспективы успешного развития отношений между Азербайджаном и НАТО, реформы, проводимые в Азербайджанской Армии, а также ряд вопросов, представляющих интерес.

В заключение делегация понаблюдала за занятиями по боевой подготовке палубно-поисковой группы по "Воспрещению действий в море", заявленными в Концепции оперативных возможностей НАТО", - говорится в информации ведомства.

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