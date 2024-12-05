Международное сообщество оказалось неспособным защитить беженцев и вынужденных переселенцев - болгарский профессор

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество во многом оказалось неспособным защитить беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала профессор международного права и международных отношений Института балканских исследований Болгарской академии наук Надя Бояджиева на II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Беженцы обладают такими же неотъемлемыми правами человека, как и все остальные, но при этом существуют особые права, отражающие их положение. Среди них особенно важны защита от пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, право на свободу передвижения и выбора места жительства в пределах государства, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу выражения мнений, а также право на достойный уровень жизни, обеспечивающий здоровье и благополучие", – подчеркнула она.

По ее словам, беженцами общепринято считать людей, которые покинули свою страну из-за страха преследования, насилия, вызванного конфликтами, или иных факторов, серьезно нарушивших общественный порядок, и в результате нуждаются в международной защите.

"Сегодня, несмотря на существующие нормы международного и гуманитарного права, дипломатические механизмы и многосторонние подходы, мировое сообщество во многом оказалось неспособным обеспечить защиту беженцев и вынужденных переселенцев" – отметила Бояджиева.

Напомним, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагиваются следующие темы: история изгнания западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, имевшей место в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция. В международной конференции, посвященной теме "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.