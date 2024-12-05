Армяне разрушили на оккупированных территориях все культурное наследие Азербайджана - Раймонд Бондин

БАКУ /Trend/ - Армяне разрушили на оккупированных территориях все культурное наследие Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал бывший председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО Раймонд Бондин на II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Разрушения, совершенные армянской стороной, охватили огромную территорию Азербайджана. Одной из самых ужасных вещей является то, что мечети использовались для содержания животных. Это абсолютно неприемлемо. Сегодня Азербайджан прилагает усилия для восстановления того, что было разрушено. Должен признать, что я впечатлён достигнутым прогрессом, особенно в Шуше", - сказал он.

По его словам, важно уделять больше внимания вопросам культурного наследия, потому что это один из важнейших элементов, составляющих нацию.

Напомним, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагиваются следующие темы: история изгнания западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, имевшей место в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция. В международной конференции, посвященной теме "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.