В регионе в армяно-азербайджанском контексте достигнут значительный прогресс - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В регионе в армяно-азербайджанском контексте достигнут значительный прогресс.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, сообщает Trend.

Министр отметил, что сегодняшнее заседание Совета министров проходит в достаточно сложный период.

"Нарушение международного права, неверное толкование и выборочное выполнение международных обязательств лежит в основе снижения доверия, а также продолжающегося кризиса многосторонности. В то же время безопасность и стабильность находятся под угрозой из-за растущих транснациональных вызовов, которые не признают границ и требуют многосторонних решений.

Растущая в Европе этническая, религиозная нетерпимость и дискриминация, в частности исламофобия и антисемитизм, вызывают беспокойство. Крайне важно, чтобы государства-члены ОБСЕ выполняли международные обязательства в рамках организации.

Начиная с Хельсинкского Заключительного акта, уважение и соблюдение фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных во всех документах ОБСЕ, особенно уважение суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности их границ, должно стать фундаментом безопасности и мира, а также основой для диалога и сотрудничества.

Азербайджан остается твердым сторонником эффективной многосторонности, в которую входит и ОБСЕ, и призывает к конструктивному взаимодействию в решении вопросов, связанных с принятием бюджета в кратчайшие сроки, а также с решением дилеммы, возникшей вокруг вопроса о функциональности ОБСЕ, назначения генерального секретаря и руководителей исполнительных структур", - отметил он.

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