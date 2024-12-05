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Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией - единственный путь продвижения процесса нормализации - министр

Политика Материалы 5 декабря 2024 20:14 (UTC +04:00)
Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией - единственный путь продвижения процесса нормализации - министр
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Прямые двусторонние переговоры с Арменией наглядно демонстрируют, что это лучший и единственный доступный путь продвижения в процессе нормализации, за который Азербайджан последовательно выступает.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает Trend.

"Несмотря на достигнутый прогресс, на пути нормализации все еще остаются нерешенные проблемы. Его завершение зависит от выполнения Арменией заявленного ею обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах", - отметил он.

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