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Глава МИД Азербайджана проинформировал грузинскую коллегу о продолжающихся претензиях Армении

Политика Материалы 5 декабря 2024 21:16 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана проинформировал грузинскую коллегу о продолжающихся претензиях Армении
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, были обсуждены политические, экономические, торговые и энергетические аспекты и перспективы сотрудничества между двумя странами.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Trend.

Было отмечено, что стороны выразили удовлетворение повышением двусторонних отношений стран до уровня стратегического партнерства, и еще раз подчеркнули важность увеличения инвестиций и торгового оборота.

На встрече состоялся обмен мнениями по итогам мероприятия COP29, была представлена информация об усилиях по миростроительству в регионе, текущих вызовах и угрозах мирному процессу, в том числе о продолжающихся территориальных претензиях Армении к соседям.

Отметим, что встреча состоялась на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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