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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Андоррой

Политика Материалы 5 декабря 2024 21:20 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Андоррой
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с андоррской коллегой Иммой Тор Фаус.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Trend.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений стран и перспективы сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность политического диалога и регулярных политических консультаций для развития сотрудничества.

Отметим, что встреча прошла на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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