COP29 прошла успешно, несмотря на систематическую клеветническую кампанию - министр

БАКУ /Trend/ - Несмотря на необоснованные претензии к Азербайджану и систематическую клеветническую кампанию, COP29 прошла успешно и внесла важный вклад в усилия по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время сегодняшнего выступления на III Европейской конференции по азербайджановедению в столице Мальты городе Валетта.

В ходе выступления Джейхун Байрамов рассказал о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), инициативах страны в области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также о ситуации в регионе в постконфликтный период.

Отмечено, что наряду с десятками инициатив и важных мероприятий, среди наиболее значимых достижений председательства Азербайджана, является принятие Бакинской финансовой цели в рамках COP29, которая в 3 раза превысила предыдущую цель климатического финансирования и достигла 300 миллиардов долларов, завершение переговоров по статье 6, являющейся ключевой частью Парижского соглашения, обеспечение начала деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба в следующем году.

Говоря о 9 инициативах, выдвинутых Азербайджаном совместно с международными партнерами и организациями в области борьбы с изменением климата, министр отметил широкий интерес к этим инициативам и присоединение к ним многих стран.

Наряду с этим, была подчеркнута важность глобальных инициатив, объявленных в рамках повестки председательства COP29, с точки зрения различных аспектов изменения климата, включая акцент на проблемах, которые остаются незамеченными.

Несмотря на необоснованные претензии к Азербайджану и систематическую клеветническую кампанию под предлогом "нефтегазовой страны", COP29 прошла успешно и внесла важный вклад в усилия по борьбе с изменением климата, сказал он.

Джейхун Байрамов также подробно рассказал о потенциале страны в области ВИЭ, работе, проводимой в этом направлении на освобожденных от оккупации территориях.