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Али Асадов встретился с председателем комитета парламента Турции

Политика Материалы 6 декабря 2024 20:25 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с председателем комитета парламента Турции
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 6 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в стране председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуадом Октаем.

Об этом сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Отметим, что в Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы".

На мероприятии, в котором примут участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций, состоится обмен мнениями о роли парламентов в мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, возможностях парламентской дипломатии, вкладе дискуссий, проводимых в парламентской плоскости, в решение современных вызовов в мире.

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