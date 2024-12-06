Али Асадов встретился с председателем комитета парламента Турции

БАКУ /Trend/ - 6 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в стране председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуадом Октаем.

Об этом сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Отметим, что в Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы".

На мероприятии, в котором примут участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций, состоится обмен мнениями о роли парламентов в мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, возможностях парламентской дипломатии, вкладе дискуссий, проводимых в парламентской плоскости, в решение современных вызовов в мире.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!